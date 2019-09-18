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18.09.19 18:10

Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, это бывший коллега убитых,- Нацполиция (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полиция задержала подозреваемого в совершении тройного убийства сотрудников АЗС в Николаеве. Им оказался бывший коллега убитых.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, это бывший коллега убитых,- Нацполиция (обновлено) 01

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил первый заместитель председателя Нацполиции Евгений Коваль.

Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, это бывший коллега убитых,- Нацполиция (обновлено) 02

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По предварительной информации, 48-летний злоумышленник, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Он расстрелял трех мужчин на АЗС из-за неприязненных отношений на работе. Полицейские изъяли с места преступления его заявление на увольнение.

Вооруженного преступника задержали по месту жительства в Ингульскому районе Николаева.

Подозреваемый в совершении тройного убийства на АЗС в Николаеве задержан, это бывший коллега убитых,- Нацполиция (обновлено) 03

Открыто уголовное производства по п. 2 ч. 2 ст. ст. 115 УК Украины "Умышленное убийство двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы. 

Напомним, сегодня тела трех работников АЗС с огнестрельными ранениями обнаружили в Николаеве. 

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