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19.09.19 10:17

"Их было несколько десятков человек. С оружием. Саша-шаман арестован. Увезли его в сторону Улан-Удэ", - в России задержан шаман Габышев, шедший в Москву изгонять Путина. ВИДЕО

В Бурятии ночью 19 сентября был похищен якутский шаман Александр Габышев, который шел в Москву изгонять Путина из Кремля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Сибирь.Реалии, один из сторонников Габышева рассказал, что ночью к лагерю, расположенному у поселка Выдрино на границе с Иркутской областью, где спали его сподвижники, приехало несколько машин. Люди в масках окружили палатку шамана, не дав ему собраться, забрали его и тележку, с которой он шел в сторону российской столицы, а после увезли его в неизвестном направлении.

"Трасса была перекрыта спецслужбами с оружием, они быстро окружили наш лагерь, и прямо к палатке шамана...Их было, может быть, несколько десятков человек", - говорит свидетель похищения.

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