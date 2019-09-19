Рада поддержала законопроект, предусматривающий введение государственной службы по контракту. ВИДЕО

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосовали 228 народных депутатов, "против" - 24, воздержались - 50, не голосовали - 84.

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Законопроектом предлагается упростить порядок принятия на государственную службу и освобождение от нее, повысить ответственность государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также вводится возможность контрактной государственной службы.

Как отметил председатель комитета Андрей Клочко, законопроект о перезагрузке власти поможет Украине повысить профессионализм государственных служащих и усилить эффективность работы исполнительной ветви власти, как на центральном, так и на региональном уровне.

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"Всемирный банк оценил эффективность деятельности исполнительной власти в Украине на уровне 35 баллов из 100. А это уровень таких стран, как Гондурас, Уганда. Например в Румынии - 46 баллов, Польше - 74 балла, Литве - 80 баллов, США - 93 балла, Германии - 94 балла. Поэтому, наша ключевая задача сегодня - обновление государственной службы, оценки деятельности государственных служащих и их материальное стимулирование, и главное - создание возможностей для перевода государственной службы на контрактную основу, что усилит эффективность деятельности госслужащих", - резюмировал Андрей Клочко.

С проектом Закона можно ознакомиться по ссылке.