Достраивать крейсер "Украина" не целесообразно, он будет продан, - Абромавичус. ВИДЕО

Об этом он рассказал в интервью DW, сообщает Цензор.НЕТ.

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"У Украины нет потребности в крейсере такого масштаба, поэтому мы будем рассматривать возможность продажи этого крейсера. Мы бкдем строить другие корабли - меньшего масштаба и в большем количестве. Исходя из потребностей наших вооруженных сил", - сказал он.

Ранее такую же мысль высказывал экс-министр обороны Степан Полторак.

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Ракетный крейсер "Украина" был спущен на воду 29 лет назад. Уже много лет его строительство "заморожено" на стадии готовности 95%. Вопрос о его демилитаризации поднимался уже неоднократно, но до сих пор решен не был.

Напомним, в кабинете Министров, в частности в Минэкономразвитии, Минфине, Минюсте, Минобороны, а также в "Укроборонпроме" находится на согласовании проект постановления Кабмина о демилитаризации недостроенного крейсера "Украина". Проект постановления подготовлен в соответствии с подписанным указом президента о демилитаризации ракетного крейсера "Украина".