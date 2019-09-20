Я попросил Украину расследовать обвинения во вмешательстве в выборы 2016 года в США, - Джулиани. ВИДЕО

Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинским чиновником о возможной роли Джо Байдена в увольнении Генпрокурора, который вел расследование в отношении сына Байдена, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Ведущий Куомо просил Джулиани прокомментировать историю с жалобой сотрудника американской разведки в Комитет Конгресса США по вопросам надзора, но Джулиани перешел на другую тему.

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"Я рад, что я здесь сегодня вечером, потому что то, что вы сказали, абсолютно ошибочно", - сказал адвокат Трампа, потом вспомнил 2016 год и заявил, что Джо Байден "подкупил президента Украины, чтобы уволить прокурора, расследовавшего дело в отношении его сына".

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После небольшой перепалки Куомо спросил Джулиани, просил ли тот Украину провести расследование в отношении Джо Байдена.

"Нет, на самом деле я этого не делал. Я попросил Украину расследовать обвинения во вмешательстве украинцев в выборы 2016 года в пользу Хиллари Клинтон", - сказал Джулиани.

Куомо снова спросил: "Вы никогда ничего не спрашивали о Хантере Байдене? Вы никогда ничего не просили относительно Джо Байдена у прокурора?".

"Единственное, что я попросил – это понять, как тот, кто был назначен, закрыл дело против Antac", - ответил Джулиани.

"Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена?", - отметил Куомо.

"Конечно, да", - сказал Джулиани.

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Напомним, Хантер Байден - бывший член Совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings, конечным владельцем которого является бывший министр в правительстве Николая Азарова Николай Злочевский. Он занимался юридическими вопросами и поддержкой компании международными организациями.

В 2014 году Генеральная прокуратура Украины предъявила Злочевскому подозрение в незаконном обогащении. Следствие считало, что он незаконно предоставил Burisma Holdings право на пользование нефтегазоносными недрами.

В декабре 2015 года генпрокурор Виктор Шокин передал дела Злочевского и Burisma в НАБУ и САП. Весной 2016 года Шокин был уволен с должности генпрокурора. В феврале 2018 года стало известно, что САП закрыла дело о выдаче лицензий фирмам Злочевского.

В марте 2019 года генеральный прокурор Юрий Луценко возобновил расследование в отношении компании Burisma, в которой раньше работал Хантер Байден. При этом, по словам генерального прокурора Украины, Хантер не нарушал никаких украинских законов.