Контракт с "Газпромом" на прямые поставки газа в Украину возможен только на рыночных условиях, - Оржель. ВИДЕО

Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Видео 5 канал

"Российская сторона поднимала вопрос о прямой поставке, и мы пришли к согласию, что дальнейшее обсуждение этого вопроса в рамках консультаций должно основываться на рыночных условиях. То есть, цена должна быть действительно рыночная, исходя из тех трендов, которые есть на европейском рынке, напрямую логично связана", – сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу, комментируя итоги состоявшихся днем ранее трехсторонних переговоров в Брюсселе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы рассматриваем возможность привлечения иностранных партнеров к украинской ГТС в рамках новой модели разделения "Нафтогаза", - Оржель