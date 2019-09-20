Полиция будет просить суд о двухмесячном аресте Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве, - Шевченко. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко.

"Полиция Киева просить у суда меры пресечения в виде содержания подозреваемого под стражей сроком на 2 месяца безальтернативно", - написал он.

Вместе с тем, Шевченко отметил, что в результате стрельбы подозреваемого Белько, который три года с 2014 по 2017 г. прослужил в АТО снайпером в 8 полку специального назначения ССО, по двум полицейским наблюдательным дронам с турецкого гладкоствольного ружья Hatsan Escort, один из беспилотников (стоимость несколько десятков тысяч гривен) упал в Днепр сразу после выстрела, что зафиксировала стационарная камера наблюдения на выезде с моста на левом берегу.

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"Как написал кто-то из россиян в комментах под главной новостью "если в укропов в ССО начальник радиостанции радиоцентра полевого узла связи под наркотой так стреляет, то предстявляем, что там за бойцы служат"", - добавил он.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, вечером 18 сентября мужчина заблокировал движение на мосту Метро и угрожал взорвать его и государственные учреждения.

Позднее стало известно, что это – уроженец Крыма, ветеран Алексей Белько. Месяц назад он был уволен из Сил специальных операций.

Через несколько часов злоумышленник сдался полиции.

Вскоре после этого начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что Белько может грозить пожизненное лишение свободы за обвинение по статье "терроризм".

В Министерстве по делам ветеранов заявили, что не позволят использовать случившееся для очернения бойцов и ветеранов.

На следующий день министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что Белько находился под действием наркотических веществ и заявил о готовности взять его на поруки. "Мы поможем ему пройти курс реабилитации от наркотиков и обрести себя заново", - пообещал он.

Прокуратура сообщила Белько о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия, санкция - от 4 до 8 лет лишения свободы) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия, санкция - от 3 до 7 лет лишения свободы) УК Украины.