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20.09.19 16:01

В Киеве прошел международный марш защиты климата. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве прошел международный марш защиты климата, приуроченный к специальному саммиту ООН по вопросам климата, который состоится 23 сентября в Нью-Йорке.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Участники акции прошли центром Киева: от Михайловской площади до Европейской площади, по улице Грушевского, Садовой, Институтской и завершили мероприятие митингом на Банковой. Участники марша озвучили шесть главных требований, которые были переданы властям в виде открытых обращений:

1. 100% чистой энергетики! Заявить о национальном курсе перехода на 100% возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и постепенно достигать его до 2050 года.
2. Нет ископаемому топливу! Отказаться от строительства новых электростанций на ископаемом топливе и определить путь к полной декарбонизации экономики Украины.
3. Энергоэффективность - приоритет № 1! В полной мере использовать потенциал энергосбережения во всех секторах.
4. Нет дотациям в животноводство! Прекратить дотировать из государственного бюджета промышленное животноводство, которое является одним из главных источников выбросов парниковых газов.
5. Зеленом городу - зеленый транспорт! Развивать общественный электротранспорт и велоинфраструктуру в городах.
6. Нет одноразовому пластику! Запретить использование, импорт и производство одноразовой посуды, пакетов.

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Участники акции скандировали лозунги: "Працюй, кохай, клімат захищай", "Вугілля, нафта, газ - обійдемось без вас", "Бюджет-2020 без брудних дотацій", "Зеленому місту - зелений транспорт", "Ні одноразовому пластику" и другие.

Когда марш проходил под зданием Кабмина к митингующим вышел министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

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В Киеве прошел международный марш защиты климата 15
В Киеве прошел международный марш защиты климата 16
В Киеве прошел международный марш защиты климата 17
В Киеве прошел международный марш защиты климата 18
В Киеве прошел международный марш защиты климата 19
В Киеве прошел международный марш защиты климата 20
В Киеве прошел международный марш защиты климата 21
В Киеве прошел международный марш защиты климата 22
В Киеве прошел международный марш защиты климата 23
В Киеве прошел международный марш защиты климата 24
В Киеве прошел международный марш защиты климата 25
В Киеве прошел международный марш защиты климата 26
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В Киеве прошел международный марш защиты климата 31
В Киеве прошел международный марш защиты климата 32
В Киеве прошел международный марш защиты климата 33
В Киеве прошел международный марш защиты климата 34
В Киеве прошел международный марш защиты климата 35
В Киеве прошел международный марш защиты климата 36
В Киеве прошел международный марш защиты климата 37
В Киеве прошел международный марш защиты климата 38
В Киеве прошел международный марш защиты климата 39
В Киеве прошел международный марш защиты климата 40
В Киеве прошел международный марш защиты климата 41
В Киеве прошел международный марш защиты климата 42
В Киеве прошел международный марш защиты климата 43
В Киеве прошел международный марш защиты климата 44
В Киеве прошел международный марш защиты климата 45

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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