Данилюк о попытках Коломойского вернуть себе "ПриватБанк": "Я не вижу этого механизма. Технически не вижу". ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Сегодня", об этом секретарь СНБО, экс-министр финансов Украины Александр Данилюк заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Позиция Коломойского в том, что национализация была необоснованной. Позиция государства – что все делалось в соответствии с законом. Банк не был платежеспособен и Нацбанк выполнил закон, выведя этот банк с рынка. И Министерство финансов его национализировало, также выполнив закон и выполнив решение Совета национальной безопасности и обороны, Кабинета министров. Все в рамках закона", – подчеркнул бывший министр финансов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Гонтарева о Коломойском: "Это запугивание всех. Просто я - первая жертва". ВИДЕО

Он отметил, что сейчас идут суды, поэтому нужно дождаться их решения.

"Вопрос, есть ли доверие к судебной системе. Люди, которые сегодня могут влиять на суды и имеют конфликт интересов, должны уйти со своих должностей. Это первое", – продолжил Данилюк.

"Второе. Вернуть банк предыдущим владельцам. Я не вижу этого механизма. Технически не вижу. После того, как государство вложило 155 млрд грн (если банк теоретически возвращается бывшим собственникам), эти деньги должны быть возвращены государству. Если эти 155 млрд уйдут, будут выведены из банка, Нацбанк первое, что сделает, опять ликвидирует "ПриватБанк" (это будет напоминать "Санта-Барбару"), в такой сценарий я не верю", – говорит секретарь СНБО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Савик, верните два триста!" - Коломойский обвинил Шустера в присвоении денег, стороны встретятся в суде. ВИДЕО

"Я так понимаю, Игорь Валерьевич (Коломойский. – Ред .) видит в другом вариант урегулирования. Это вопрос к судам. Я сейчас это комментировать не могу", – заметил чиновник.

"Любая нестабильность вокруг "ПриватБанка" имеет прямые последствия для стабильности финансовой системы страны", – подытожил Данилюк.

Перед этим бывший владелец "Приватбанка" бизнесмен Игорь Коломойский заявил в эфире "Свободы слова", что "не отстанет" от нового собственника – государства. "Все в бизнесе покупается и продается", - добавил он.