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21.09.19 14:47

"Третья попытка прорыва. Опять подтягиваются титушки": Семенченко о блокаде вагонов с российским углем на Львовщине. ВИДЕО

Во Львовской области активисты, большинство из которых участники АТО/ООС, продолжают круглосуточное дежурство возле путей, не позволяя отправить вагоны с российским углем на обогатительную фабрику.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщает экс-комбат добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко.

"Третья попытка прорыва блокады торговли российским углем. Опять подтягиваются титушки. Центр Львовской области)))", - написал Семенченко под видео.

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В начале сентября на железнодорожной станции в пгт. Сосновка на Львовщине было обнаружено 113 вагонов с российской маркировкой, груженных углем. Эти вагоны находятся в непосредственной близости к угольной обогатительной фабрике "Червоноградская" и теперь блокируются местными активистами, чтобы не допустить российский уголь для дальнейшего обогащения и использования на территории Украины. Несколько областных советов Запада Украины уже отреагировали на эту ситуацию, приняв соответствующие обращения к центральной власти.

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