Полиция разблокировала вагоны с российским углем на Львовщине, задержаны 28 человек, пострадали 8 полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

"Сегодня около 12:00 спецназовцы полиции, применив силу, начали оттеснять участников блокады в Сосновке Львовской области от места блокировки вагонов с российским углем. В конце концов, полиция без предупреждения начала арестовывать ветеранов АТО и местных шахтеров", - заявили в "Штабе блокады торговли с оккупантами".

В Национальной полиции сообщили, что во время мероприятий по разблокированию движения поездов на Львовщине пострадали 8 полицейских.

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"На законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление.Правоохранители задержали 28 правонарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные", - говорится в сообщении.

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В полиции отметили, что участники акции нанесли телесные повреждения 8 правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу.