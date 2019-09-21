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21.09.19 18:38

Полиция разблокировала вагоны с российским углем на Львовщине, задержаны 28 человек, пострадали 8 полицейских. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во Львовской области 21 сентября на железнодорожной станции "Сосновка" полиция разогнала участников блокады вагонов с российским углем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.

"Сегодня около 12:00 спецназовцы полиции, применив силу, начали оттеснять участников блокады в Сосновке Львовской области от места блокировки вагонов с российским углем. В конце концов, полиция без предупреждения начала арестовывать ветеранов АТО и местных шахтеров", - заявили в "Штабе блокады торговли с оккупантами".

Полиция разблокировала вагоны с российским углем на Львовщине, задержаны 28 человек, пострадали 8 полицейских 01

В Национальной полиции сообщили, что во время мероприятий по разблокированию движения поездов на Львовщине пострадали 8 полицейских.

Полиция разблокировала вагоны с российским углем на Львовщине, задержаны 28 человек, пострадали 8 полицейских 02

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Полиция разблокировала вагоны с российским углем на Львовщине, задержаны 28 человек, пострадали 8 полицейских 03

"На законные требования правоохранителей блокировщики не реагировали. Полиция вынуждена была применить меры полицейского принуждения, поскольку они оказывали физическое сопротивление.Правоохранители задержали 28 правонарушителей, они доставлены в отделение полиции, устанавливаются их личные данные", - говорится в сообщении.

Полиция разблокировала вагоны с российским углем на Львовщине, задержаны 28 человек, пострадали 8 полицейских 04

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В полиции отметили, что участники акции нанесли телесные повреждения 8 правоохранителям. Одного из них, 38-летнего старшего сержанта полиции, доставили в больницу. 

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