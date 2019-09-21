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21.09.19 21:14

Порошенко об обысках и допросах силовиков: ГБР идет путем Януковича, возвращая политические преследования. ВИДЕО

Проведение необоснованных обысков и допросов в рамках досудебных уголовных производств следователями ГБР толкают правоохранительную систему на ложный путь, которым шел режим Януковича, когда применял политические преследования против своих оппонентов.

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы "Рандеву", передает Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул, что если следователи выполняют прихоти соратников президента-беглеца - это наносит удар по международной репутации Украины и демократических свободах граждан.

"Янукович шел таким путем, которым сейчас идет Государственное бюро расследований. По благословению, я могу так предусматривать, руководителя Офиса Президента господина Богдана, близкого партнера господина Портнова, бывшего заместителя администрации Януковича. Это удар по украинской власти и по стране Украина, относительно возвращения политических преследований. Если это будет их выбор - поборемся", - отметил Петр Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" напомнил о своем многолетнем опыте пребывания в оппозиции, который дает понимание, как противостоять давлению власти и защищать интересы своих избирателей.

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"Я и моя политическая сила не боимся никого, мы честно смотрим людям в глаза. Я много лет был в оппозиции, и эти мальчики - они не первые, кто хотел упечь Порошенко (за решетку. - Ред). Вы очень хорошо помните и 2003-й, и 2004 год, и когда на канал были наезды, и в 2007-м, и в 2008-м, и в 2012-м, и в 2013 годах. Ничего у них не получится. У нас есть достаточно механизмов защиты", - подчеркнул пятый президент Петр Порошенко.

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