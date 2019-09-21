Порошенко об обысках и допросах силовиков: ГБР идет путем Януковича, возвращая политические преследования. ВИДЕО

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире программы "Рандеву", передает Цензор.НЕТ.

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Он подчеркнул, что если следователи выполняют прихоти соратников президента-беглеца - это наносит удар по международной репутации Украины и демократических свободах граждан.

"Янукович шел таким путем, которым сейчас идет Государственное бюро расследований. По благословению, я могу так предусматривать, руководителя Офиса Президента господина Богдана, близкого партнера господина Портнова, бывшего заместителя администрации Януковича. Это удар по украинской власти и по стране Украина, относительно возвращения политических преследований. Если это будет их выбор - поборемся", - отметил Петр Порошенко.

Лидер "Европейской солидарности" напомнил о своем многолетнем опыте пребывания в оппозиции, который дает понимание, как противостоять давлению власти и защищать интересы своих избирателей.

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"Я и моя политическая сила не боимся никого, мы честно смотрим людям в глаза. Я много лет был в оппозиции, и эти мальчики - они не первые, кто хотел упечь Порошенко (за решетку. - Ред). Вы очень хорошо помните и 2003-й, и 2004 год, и когда на канал были наезды, и в 2007-м, и в 2008-м, и в 2012-м, и в 2013 годах. Ничего у них не получится. У нас есть достаточно механизмов защиты", - подчеркнул пятый президент Петр Порошенко.