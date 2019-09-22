В перспективе будем фокусироваться на профессиональных военнослужащих-контрактниках, - Загороднюк о призыве в армию. ВИДЕО

Об этом сообщил в интервью Радіо Свобода министр обороны Украины Андрей Загороднюк, передает Цензор.НЕТ.

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"Вообще генеральная позиция Минобороны, ВСУ - мы идем по пути профессионализации. То есть наша задача в перспективе - это все же очень фокусироваться на профессиональных военнослужащих, тех, которые подписали контракт. Потому что сейчас военная служба - это в первую очередь опыт и знания", - сказал Загороднюк.

Он добавил, что "люди, которые накапливают эти знания", должны оставаться.

"То есть это выстраивание профессионального подхода как к сержантам, солдатам, офицерам и так далее. И это абсолютный приоритет у нас", - заявил Загороднюк.

Напомним, в 2013 году тогдашний президент Украины Виктор Янукович отменил призыв в Вооруженные силы Украины. В 2014 году призыв восстановили после оккупации Россией Крыма и начала вооруженного конфликта на Донбассе.

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