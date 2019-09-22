Вандалы повредили надгробия погибших воинов АТО на Черниговщине. ВИДЕО

Об этом сообщает местное издание "susidy.city", информирует Цензор.НЕТ.

Мэр Мены Геннадий Примаков обратился по этому поводу к жителям громады с просьбой помочь найти преступников. И даже пообещал денежное вознаграждение за информацию про вандалов.

"Сложно подобрать слова. Сегодня (21 сентября) большой православный праздник, и настроение должно быть праздничным по случаю дня нашего города. Но все омрачило неприятное происшествие - кто-то повредил на кладбище памятники наших героев. У меня шок. Кем это нужно быть и какие цели преследовать, чтобы такое делать?", - заявил он в сообщении на странице в сети Facebook.

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