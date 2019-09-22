С августа не могу встретиться с представителями президента по Крыму, из-за этого остановилось обсуждение законопроектов, - Чубаров. ВИДЕО

Об этом президент Всемирного конгресса крымских татар, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в эфире ток-шоу "Мост" на телеканале ATR, пишет Цензор.НЕТ.

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По его словам, неопределенность Украины относительно крымского вопроса негативно влияет не только на позиции страны в глазах статических партнеров, но и способствует уничтожению крымских татар, которые постоянно подвергаются репрессиям со стороны оккупационных властей.

"Из-за такого отношения Украина не просто теряет Крым, одновременно идет уничтожение крымскотатарского народа. Россия вытесняет крымских татар из Крыма и замещает своим населением. Есть цифры, статистика. Не просто так идут репрессии. Эти репрессии для того, чтобы крымские татары сами покидали Крым. Кроме того, что мы реализуем свое право, мы даем Украине еще один мощный инструмент, опирающийся на международное право, для того, чтобы бороться за восстановление суверенитета Украины над Крымом. Мы не являемся настолько мощным в военным аспекте государством, чтобы сразу победить Россию. Но мы можем и обязаны предоставить определенный алгоритм нашим партнерам. Мы не являемся настолько сильными, чтобы ставить им условия, мол мы будем устраивать демарши, пойдем войсками и вы нам не нужны. Но мы можем поставить наших партнеров в более четкие условия, чтобы они не могли избегать своих обязательств и своих принципов, заложенных в их же государственные формирования и ценности их общества", - считает глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Чубаров отметил, что Украина должна настаивать на собственных алгоритмах решения конфликта с Россией, а не соглашаться на неприемлемые для себя условия.

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"Если бы меня сейчас президент Зеленский спросил: "Чего ты хочешь? С чем я должен идти?", я бы сказал, что нужно изменить все то, на что мы вынуждены были пойти в сентябре 2014 года и в 2015 году. Тогда такое было время. Мы не подвергаем ничего ревизии, мы не ссоримся с нашими партнерами, но мы говорим о безусловном праве украинского государства. И у нас есть своя формула, которая звучит так: "Восстановление территориальной целостности украинского государства по всей его территории в рамках международно признанных границ, включая АР Крым и Севастополь". Это и есть тот алгоритм, который мы предоставляем всему миру. Да, это будет взрыв, очень сильное оживление. Возможно, даже наступит некий локальный кризис. Но и у Путина нет столько времени, он сейчас блефует больше, чем все остальные. И нам сейчас нужно выстоять. Я очень хочу надеяться, что Зеленский это понимает", - заявил глава Меджлиса.

Кроме того, Чубаров посетовал, что на протяжении практически двух месяцев не может встретиться с людьми, уполномоченными президентом решать крымские вопросы.

"Ничего нельзя решать за Украину без Украины. Но и новая власть должна знать, что без крымских татар нельзя решать судьбу Крыма или замалчивать ее. С начала августа я не могу встретиться с теми людьми, на которых указал президент, чтобы мы продолжили наш диалог. Я не буду называть фамилий, но я не могу с ними встретиться. Это неправильная позиция власти. Там находится народ, который уничтожают! Или же власть должна сказать, что ее это не слишком волнует. Президент при встрече сказал: "Это мои ближайшие помощники, пожалуйста, продолжайте с ними обговаривать законопроекты, а как только мы с ними разберемся, я вынесу их на рассмотрение". Это сказал президент. Я ему верю. Но встречи нет", - резюмировал Рефат Чубаров.

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