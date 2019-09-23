"Бунт Зе-фракции": почему "Слуги народу" не поддержали закон Зеленского. ВИДЕО

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

Подписывайтесь на youtube-канал "Цензор.НЕТ"

Напомним, 19 сентября Верховная Рада не приняла в целом законопроект №1009 о внесении изменений в законодательные акты об усовершенствовании отдельных положений уголовного процессуального законодательства и направила его на повторное 2-е чтение.

Во время голосования за документ произошло недоразумение. Председатель парламента Дмитрий Разумков попросил остановить голосование, однако система "Рада" не была остановлена оперативно, и на табло в сессионном зале высветились результаты голосования, где законопроект поддержали 196 народных депутатов, для принятия решения необходимо не менее 226 голосов. После словесных перепалок в сессионном зале спикер поставил на голосование предложение вернуть проект закона в профильный комитет на доработку, такое решение поддержали 242 народных депутата.

Законопроект предусматривает предоставление права НАБУ и ГБР полномочия снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках негласных следственных действий. Документ предусматривает, что с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не хватило 4 голоса. Где ты? Мы провалили", - неудачное голосование "Слуги народа" и закон о реформе прокуратуры, - день работы ВР 19 сентября. ФОТОрепортаж

Кроме того, изменения, инициированные президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривают отмену так называемой "правки Лозового", которая касалась сроков проведения досудебного расследования, назначения и проведения экспертизы.

Как сообщалось, 3 сентября Верховная Рада 9-го созыва проголосовала за принятие в целом законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрена отмена полной неприкосновенности народных депутатов с 2020 года. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 11 сентября.

Законом будет исключено из ст.80 Конституции положение о том, что народные депутаты не могут быть без согласия Верховной Рады привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы, а также что им гарантируется депутатская неприкосновенность. В данной статье останется лишь одна норма – о том, что народные депутаты Украины не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.