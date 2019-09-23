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23.09.19 11:05

Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Две боевые машины десанта (БМД) армии РФ разбились на учениях "Центр-2019" во время десантирования из самолетов Ил-76 из-за отказавших парашютных систем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российское Минобороны заявило, что БМД десантировались без экипажа и пострадавших нет. 

"20 сентября 2019 года во время массового десантирования военной техники ВДВ на площадки приземления в Оренбургской области не сработали парашютные системы у двух боевых машин. В результате неисправности парашютных систем при столкновении с землей обе машины получили повреждения", - сказали в министерстве.

В сети опубликован фрагмент видеозаписи неудачного десантирования одного из разбитых БМД и фотографии с места падения.

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Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области 01

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Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области 02

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Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области 03

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Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области 04

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Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области 05

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Две БМД армии РФ разбились из-за неисправности парашютов на учениях в Оренбургской области 06

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