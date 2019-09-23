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23.09.19 13:28

"Руки геть від спрощеної системи!" - активисты пикетируют Офис президента. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 23 августа, под Офисом президента в центре Киева прошел митинг с требованием к Владимиру Зеленскому ветировать законопроекты №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ

Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание администрации. Они требуют от президента Зеленского ветировать принятые Радой законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования, а также передали их в ОП.

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Также они держали в руках транспаранты: "Великі штрафи породжують корупцію", "Руки геть від спрощеної системи!", "Не рубите сук, на котором сидите" и др.

"Завтра будем жить в другой стране: РРО каждому, стукаческий кэшбек, штрафы за неповиновение", - заявили организаторы митинга.

.Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 01
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 02
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 03
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 04
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 05
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 06
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 07
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 08
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 09
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 10
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 11
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 12
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 13
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 14
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 15
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 16
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 17
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 18
Руки геть від спрощеної системи! - активисты пикетируют Офис президента 19

Видео: Олег Богачук, Цензор,НЕТ

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