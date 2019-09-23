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23.09.19 15:31

Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь". ВИДЕО

Наибольшей гарантией безопасности для Украины в современном мире является Вашингтонский договор, сотрудничество с НАТО и вступление в эту организации безопасности как можно скорее.

Об этом на конференции Киевской территориальной организации партии заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас говорят, что нам нужна мощная, всеобъемлющая такая сделка, которая бы надежно защищала интересы Украины. Было два надежных договора: Вашингтонский договор и Варшавский договор. Вашингтонский договор - действующий мощный безопасный эффективный договор, который был подписан в 1949 году. Этот договор - НАТО. Подпишите, присоединитесь и не нужно изобретать велосипед. Его не существует. Для этого надо в декабре месяце поехать на саммит, включить в повестку дня вопрос относительно плана действий по членству Украины в НАТО. Если они отказываются ехать - значит есть другие мотивы. Задача "Европейской солидарности" - защищать движение Украины в НАТО не только болтовней, а конкретрими делами. Не предложениями выслать инструктаров НАТО из страны, что развертывание миссии НАТО в Украине не актуально, чтобы не раздражать Путина. А позицией постепенного движения вперед", - заявил Порошенко.

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