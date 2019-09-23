Порошенко ответил на идеи новых международных договоров команды Зеленского: "Такой уже есть, договор НАТО, присоединяйтесь". ВИДЕО

Об этом на конференции Киевской территориальной организации партии заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Сейчас говорят, что нам нужна мощная, всеобъемлющая такая сделка, которая бы надежно защищала интересы Украины. Было два надежных договора: Вашингтонский договор и Варшавский договор. Вашингтонский договор - действующий мощный безопасный эффективный договор, который был подписан в 1949 году. Этот договор - НАТО. Подпишите, присоединитесь и не нужно изобретать велосипед. Его не существует. Для этого надо в декабре месяце поехать на саммит, включить в повестку дня вопрос относительно плана действий по членству Украины в НАТО. Если они отказываются ехать - значит есть другие мотивы. Задача "Европейской солидарности" - защищать движение Украины в НАТО не только болтовней, а конкретрими делами. Не предложениями выслать инструктаров НАТО из страны, что развертывание миссии НАТО в Украине не актуально, чтобы не раздражать Путина. А позицией постепенного движения вперед", - заявил Порошенко.