Гончарук запустил еженедельный видеоблог "Чашка премьера". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на своей странице в сети Facebook.

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"Каждое воскресенье я буду записывать небольшое видео, где буду рассказывать обо всем, что произошло за неделю. И бонус - буду отвечать на ваши комментарии у меня на страницах", - говорится в сообщении.

По словам Гончарука, основная цель этого блога - давать оперативный ответ на все непонятные и сложные вопросы.

"Открытость власти - то, чего всегда не хватало в Украине. Это не значит, что Чашка Премьера будет заменять общение с журналистами. В моем графике есть так же время и на медиа. Тем более, что брифинги после заседаний Правительства для СМИ по средам уже становятся нашей доброй новой традицией!" - заявил премьер.

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