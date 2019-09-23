Не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине, - Волкер. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Донбасса.

"Минские соглашения, в первую очередь, определяют, что Украина восстановит контроль над признанной миром границей с Россией и что территория будет возвращена под ее суверенитет. Это критически важно: когда Минские соглашения будут реализованы, территория будет возвращена Украине", - сказал он в интервью Дмитрию Гордону.

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По словам Волкера, для этого необходимо обеспечение безопасности, вывод тяжелого вооружения, прекращение огня, расформирование незаконных вооруженных формирований, вывод российских вооруженных сил. Он отметил, что если Россия согласится на вышеперечисленное, создаст условия в сфере безопасности, то и у Украины появляются некоторые обязательства: местные выборы, особый статус для территории, амнистия.

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"Все это может быть достигнуто без какого-либо политического ущерба для Украины, в виде временного особого статуса. Я не верю, что Минские соглашения означают сдачу территорий либо чем-то угрожают Украине. На самом деле это единственное из существующих решений, при котором Россия будет признавать, что речь идет о территории Украины. С помощью этих соглашений мы сможем начать на ней восстановление суверенитета Украины", — подчеркнул американский дипломат.



Волкер считает, что проблема не в соглашениях, а в "принятии Россией ответственности за их выполнение".

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"Россия подписала Минские соглашения, в результате чего у нее есть обязательства. Но она не выполняет их. Если бы было иначе, если бы у нее было желание их выполнять, мы бы увидели довольно быстрый прогресс в этом направлении", — резюмировал спецпредставитель США.