"Пощастило на долю секунди раніше голову прибрать. Тільки біля вуха загуло... Злість - порвав би, як тузік тряпку", - российские снайперы обстреляли бойцов ВСУ возле Новотошковского. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 5 канал, при этом оккупанты используют снайперское оружие с калибром 12,7 мм, против которого бессилен бронежилет любого класса защиты.

"Повезло на долю секунды голову убрать. Только возле уха просвистело... Ничего - живой. Местные такой оптики не имеют, а приезжают спецы и начинают кошмарить. Там сухое дерево и в том месте свежевырытый окоп - оттуда они и пуляют. Но здесь так - команда на провокации не поддаваться. Понятно, что выполняем, но когда наглеют сильно и начинают дубасить... - тут уже хочешь-не хочешь, но должен в ответ открывать огонь... Злость. Взял бы и порвал, как тузик тряпку", - говорит один из бойцов ВСУ, попавший под снайперский обстрел.

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