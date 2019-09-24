Овсиенко избран новым главой Высшего совета правосудия. ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба ВСП, передает Цензор.НЕТ.
В ходе заседания ВСП Говоруха пояснил, что уволился с поста главы ВСП по состоянию своего здоровья. Члены ВСП поддержали его решение и начали процедуру выборов нового главы ВСП сроком на два года.
По результатам голосования новым председателем Высшего совета правосудия избран Андрей Овсиенко. За его кандидатуру проголосовали 12 членов ВСП.
Овсиенко избран членом Высшего совета правосудия съездом судей в марте 2017 года. С мая он был секретарем Третьей дисциплинарной палаты ВСП.