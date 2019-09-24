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24.09.19 16:08

Наемник РФ задержан на Луганщине: "Не понравилось отношение в "ДНР", уехал на Украину". ВИДЕО

На Луганщине полицейские разоблачили боевика, который проходил контрактную службу в НВФ "ДНР".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области.

Так, 23 сентября, во время проверки документов на блокпосту полицейские выявили 23-летнего жителя Донецкой области, который по оперативной информации участвовал в незаконных вооруженных формированиях.

По словам мужчины, в 2014 году, из-за сложного материального положения он вступил в ряды НВФ "ДНР", где пройдя курс "молодого бойца", был назначен на должность стрелка. Он охранял боеприпасы и жилые помещения воинских частей в городах Шахтерск и Дебальцево Донецкой области. После трехлетней службы в рядах НВФ "ДНР" он, разочаровавшись в отношении командиров к подчиненным, покинул службу и уехал на заработки в Российскую Федерацию.

Сотрудниками полиции Луганской области мужчин передан коллегам из полиции Донетчины для проведения дальнейших неотложных следственных действий.

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