Один боец погиб, один - получил ранения, с начала суток - девять вражеских обстрелов на Донбассе, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил (ОС).

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Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник открывал огонь по позициям ОС неподалеку от Красногоровки (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), дважды - вблизи Марьинки (из автоматического гранатомета, снайперского и стрелкового оружия), а также возле Павлополя (из стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг применял автоматический гранатомет и стрелковое оружие вблизи Травневого, гранатометы различных систем и стрелковое оружие неподалеку от Крымского, гранатометы различных систем вблизи Новолуганского, стрелковое оружие неподалеку от Троицкого.

"В течение текущих суток в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения", - уточняется в сообщении.

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Напомним, 23 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 24 раза нарушили режим прекращения огня. За сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения.