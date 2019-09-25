ОБСЕ должна заняться деоккупацией Крыма, - Чубаров. ВИДЕО

Об этом во время совещания ОБСЕ 24 сентября в Варшаве заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на UATV.
"Основной задачей ОБСЕ, как я заявил, является деоккупация Крыма, поскольку незаконная аннексия украинского полуострова - это главный фактор нарушений и коллективных прав крымскотатарского народа, и в целом прав человека во временно оккупированном Крыму", - сказал Чубаров.
Председатель Меджлиса также подчеркнул: Россия прилагает колоссальные усилия, чтобы убедить мир, что в Крыму идеальная ситуация с правами человека и особенно с правами крымскотатарского народа.
Совещание стартовало в Варшаве 16 сентября и продлится две недели.