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25.09.19 13:09

"Заказное убийство, использовались подставные автомобили, редкое оружие "Браунинг", - полиция об убийствах топ-менеджера "Капарол" и начальника отдела рекламы метро Киева. ВИДЕО

Полиция Киевской области раскрыла два резонансных преступления - заказные убийства топ-менеджера немецкого предприятия "Капарол" и начальника отдела рекламы киевского метрополитена.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете проекта "Полицейское расследование" на телеканале "Эспрессо".

По данным полиции, к убийствам причасны семь человек, но Киево-Святошинский суд Киевской области отпустил из-под стражи двух подозреваемых (в том числе возможного организатора) по делу об убийстве директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, а также арестовал 1 подозреваемого и еще 4 отправил под домашний арест.

"Это спланированное заказное убийство: использовались подставные автомобили, редкое оружие "Браунинг. первые иследования показали, что это убийство связанное с профессиональной деятельностью", - говорит глава МВД Арсен Аваков.

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