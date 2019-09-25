Кабмин создал спецгруппу по расследованию аварий на дорогах, - Гончарук. ВИДЕО

"Мы отреагировали на призыв президента принять меры по усилению безопасности на дорогах.... и создали специальную группу, которая будет расследовать произошедшие аварии, где погибло много людей, чтобы понять, как это получилось, почему система не сработала", - сказал премьер-министр в ходе пресс-брифинга после заседания правительства в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Помимо этого Гончарук поручил министру инфраструктуры Владиславу Криклию подать до конца недели план мер, который правительство могло бы принять для снижения рисков дальнейших ДТП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью 18 человек в ДТП на Одесчине и Житомирщине

"Сегодня я получил министру транспорта и инфраструктуры до воскресенья этой недели подать нам план работы, первоочередных мер, что мы можем сделать как правительство, чтобы такие случаи происходили как можно реже, насколько это возможно. Вообще желательно, чтобы их не было", - резюмировал глава правительства.