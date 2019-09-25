Программа деятельности правительства готова и будет внесена в Раду в соответствии с законом, - Гончарук. ВИДЕО

Об этом заявил глава Правительства Алексей Гончарук во время брифинга после заседания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо.TV.

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"Предварительный драфт программы деятельности правительства готов, дорабатываем. Как того требует закон, мы подадим программу деятельности в Верховную Раду", - пояснил министр.

По словам Гончарука, презентацию этой программы для общества проведут на следующей неделе.

"Это вопрос дней, это не критично", - добавил он.

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Программа деятельности Кабинета Министров Украины подается в Верховную Раду Украины Премьер-министром Украины в срок до одного месяца со дня формирования Кабинета Министров Украины (с 29 августа).