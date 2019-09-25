"12,7 милиметра остановили его жизнь": Зеленский на Генассамблее ООН рассказал о погибшем на Донбассе Герое Украины Василии Слипаке. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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"Я расскажу вам одну историю. Историю человека, для которого быть услышанным стало смыслом жизни. Ведь этот человек имел божественный голос. Его называли одним из лучших баритонов и контратеноров мира. Его голос звучал в Карнеги-холле в Нью-Йорке, соборе Нотр-Дам, лондонском Ковент-Гардене и Гранд-Опера в Париже. Каждый из вас мог бы лично услышать его невероятное пение. Но есть вещь, которая не позволит вам этого сделать. (…) Она выглядит вот так", - сказал глава Украинского государства, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в среду, и продемонстрировал присутствующим пулю.

"12,7 миллиметра не просто остановили его карьеру. Они остановили его жизнь. Вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это - стоимость человеческой жизни", - заявил Зеленский.

Президент пояснил, что человек, о котором он рассказал, - солист Парижской национальной оперы украинец Василий Слипак, который погиб на Донбассе, защищая Украину от российской агрессии.

"Таких историй – тысячи. Таких пуль - миллионы. Добро пожаловать в 21-й век. Век возможностей, где вместо быть услышанным у вас есть возможность быть убитым", - сказал глава государства.

Напомним, Василий Слипак погиб в Донецкой области 29 июня 2016 года от пули снайпера. Львовянин, выпускник местной консерватории, он почти 20 лет жил и работал во Франции. В последние годы был артистом Парижской оперы. Участник парижского Евромайдана. С началом агрессии России против Украины вернулся на родину и пошел добровольцем в ДУК "Правый сектор".

В апреле 2017 Слипаку посмертно было присвоено звание Героя Украины.

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