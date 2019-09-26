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26.09.19 14:18

Гончарук анонсировал разработку единой интегрированной системы госкадастров: "Каждый украинец должен иметь доступ к этим данным". ВИДЕО

На разработку государственных кадастров были впустую потрачены миллионы долларов.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром провел совещание по функционированию государственных кадастров. Украина уже потратила десятки миллионов долларов на разработку различных кадастров. Денег нет. Кадастров нормальных тоже", - написал он в Telegram.

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По словам министра, он поставил четкую задачу чиновникам: в течение недели самим понять и ему предоставить полную картину всего, что происходит в госкадастре.

"Должна безотлагательно начаться разработка единой интегрированной системы государственных кадастров, которая будет содержать достоверную информацию о природных ресурсах страны и будет доступна гражданам", - отметил Гончарук.

Гончарук анонсировал разработку единой интегрированной системы госкадастров: Каждый украинец должен иметь доступ к этим данным 01

О неудовлетворительном функционировании кадастров Гончарук сказал и на специальном совещании.

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