Пресс-секретарь президента Мендель физически помешала журналисту Андрушко задать вопрос Зеленскому. ВИДЕО+ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке журналист Михаил Ткач.

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Он отметил: "Кто может объяснить в какой цивилизованной стране мира пресс-секретарь президента позволяет себе подобное в момент когда журналист хочет задать вопрос первому лицу!

Это как называется?! Свобода слова?!

Вы там в США о новой стране говорите сейчас? Ну вот пару скринов с "новой страны".

На момент когда меня избрали в совет по защите свободы слова при президенте я уже видел эти кадры. Можно создать хоть десять советов, но президент должен начинать с себя и своим примером демонстрировать как нужно относиться к СМИ".





