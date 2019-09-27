В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты, - Климкин. ВИДЕО

Соответствующую позицию Климкин озвучил в прямом эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", передает Цензор.НЕТ.

"К сожалению, а может и к счастью в истории Штатов Украина будет связана с Чернобылем, с Майданом и с импичментом. В перспективе это нас затянет в очень негативную спираль. Но сегодня, я считаю, что президент Зеленский вышел из этой ситуации, кроме Европы, без потерь и даже с плюсами", - заявил Климкин.

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В то же время Климкин посмеялся над обсуждений так называемого большого мирного соглашения.

"В глобальное соглашение с Путиным верят только идиоты. Никто из тех, кого я знаю на Западе в это не верят", - сказал он.