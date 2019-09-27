Цензор.НЕТ

Меню |Цензор видео Полная версия UKRUEN
27.09.19 12:47

"Это новый уровень в сфере информационных технологий", - в оккупированном Донецке установили таксофон, над которым "трудились лучшие специалисты республики". ВИДЕО

В центре оккупированного Донецка установили бесплатный таксофон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, это событие стало объектом пристального внимания сотрудников местного оккупационного телевидения. Обычный на вид уличный телефонный аппарат в сюжете называют "новым уровнем в сфере развития информационных технологий". Стоить отметить, что таксофон одновременно используется как роутер, который, по словам разработчиков, позволяет выйти в интернет. О количестве "современных" таксофонов, которые "значительно отличаются от предшественников по всем показателям", авторы сюжета умалчивают.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жители частного дома в Донецке наблюдают взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100