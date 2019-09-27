"Это новый уровень в сфере информационных технологий", - в оккупированном Донецке установили таксофон, над которым "трудились лучшие специалисты республики". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, это событие стало объектом пристального внимания сотрудников местного оккупационного телевидения. Обычный на вид уличный телефонный аппарат в сюжете называют "новым уровнем в сфере развития информационных технологий". Стоить отметить, что таксофон одновременно используется как роутер, который, по словам разработчиков, позволяет выйти в интернет. О количестве "современных" таксофонов, которые "значительно отличаются от предшественников по всем показателям", авторы сюжета умалчивают.

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