Мендель не впервые отталкивает журналиста: "Радіо Свобода" опубликовало новое видео. ВИДЕО

Видео обнародовано на странице программы "Схемы: коррупция в деталях" в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

На нем видно, как журналист "Радіо Свобода" Кристофер Миллер подходит к направляющемуся на форум YES президенту Владимиру Зеленскому. Миллер здоровается с ним за руку и пытается задать вопрос. Но тут журналиста оттаскивает за рукав пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель.

Далее между пресс-секретарем и журналистом происходит следующий диалог.

Мендель: Нам нужно выпить кофе.

Миллер: Это достаточно бессмысленно.

Мендель: Это достаточно НЕ бессмысленно. Почему вы сюда пришли? Почему вы разговаривали с...

Миллер: Потому что... Потому что когда видишь президента – нормально узнать у него...

Мендель: У него сейчас нет... Нехорошо, его время – бесценно.

Миллер: Я не могу поверить, что вы только что меня оттащили.

Мендель: Я верю, что вы можете себе это представить.

Миллер: Это не так должно работать.

Мендель: Да, именно для этого я тут и тружусь. Видите ли, с вашей стороны это не очень хорошо. Так что...

Миллер: Нет, это с ВАШЕЙ стороны не очень хорошо. Я хочу верить, что подобные вещи происходят случайно, а не как правило.

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Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства.

Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства.