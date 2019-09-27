Украинские десантники принимают участие в учениях в Германии. ВИДЕО

Все события на учениях максимально приближены к реальным, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

По легенде учений, во время активной фазы украинцы должны были удерживать одну из позиций. Противник дважды за день пытался прорвать ее, в том числе с использованием бронемашин, но не преуспел. При этом противник потерял около 2 десятков военнослужащих, а украинские десантники выстояли без потерь.

"Для противника было очень непривычным наше ведение боя. Мы просчитывали его шаги. Каждый десантник всегда может быть разведчиком. Мы разведывали сами для себя разведданные. Мы не допустили прорыва противника на всех направлениях", - рассказал командир десантно-штурмовой роты лейтенант Дмитрий Капитула.

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"Мы получаем опыт сотрудничества с подразделениями НАТО. Хоть и есть языковой барьер, но мы все же смогли успешно выполнить поставленное задание", - добавил он.

А командир 173-й воздушно-десантной бригады армии США отметил: его подчиненным есть, чему поучиться у украинских десантников, ведь они в очередной раз доказали, что имеют чрезвычайно серьезную подготовку, сообщили в Минобороны.

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