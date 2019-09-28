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28.09.19 11:20

Международные военные учения Rapid Trident-2019 завершились на Львовщине. ВИДЕО

На Львовщине завершились международные военные учения Rapid Trident-2019, в которых приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

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"Основной целью учений, которые проходили в Международном центре миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного, было изучение подразделениями опыта ведения боевых действий по стандартам НАТО.

В учениях приняли участие более 3600 военнослужащих из 14 стран мира и 600 единиц военной техники. В рамках учений использовалась система имитационного моделирования, которая позволяла моделировать действия подразделений и действия противника в виртуальном пространстве в режиме реального времени", - говорится в комментарии к видео.

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