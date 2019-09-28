"Превратилась в помойную яму": оккупанты в Крыму уничтожают заповедную Бакальскую косу. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Крым.Реалии" со ссылкой на местную жительницу.

"Если два месяца назад статистика говорила, что общая площадь уменьшилась на 8 гектаров, то сейчас это уже 14 с половиной, а то и все 15 гектаров, ушедших под воду. Это часть уникальных пляжей. Особенно печально выглядят пляжи села Стерегущее. Там зловоние, невозможно дышать, гниющие водоросли, берег уже катастрофически непригоден для отдыха. Если раньше можно было выбрать участок подальше от села, то сейчас это уже невозможно. Мы привыкли, что у нас вода чистая, прозрачная, что это место отдыха и лечения для детей, мамочек, всех отдыхающих. И вдруг мы превратились в помойную яму просто", - рассказала крымчанка.

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Она добавила, что в последнее время оккупационные власти Крыма якобы обратили внимание на жалобы жителей по поводу разрушения косы.

"В данный момент нам отвечают из Минэкологии Крыма, что заказали проведение исследования – они не связывают это с добычей песка, ставят под сомнение, им нужна экспертиза ученых, что именно добыча песка разрушает Бакальскую косу. После получения результатов этой экспертизы, возможно, рассмотрят вариант приостановления или прекращения лицензии. Мы на это очень надеемся, потому что время идет, а коса все уменьшается и уменьшается в размерах", - добавила местная жительница.