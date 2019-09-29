В Минобороны почтили память погибших военнослужащих. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"29 сентября в Министерстве обороны Украины состоялся ежедневный церемониал чествования защитников Украины, погибших в этот день в разные годы и в результате российской вооруженной агрессии на востоке Украины", - сказано в сообщении.

На церемонии присутствовали руководящий состав Минобороны и Генштаба ВСУ, офицеры и работники структурных подразделений оборонного ведомства, представители Государственной пограничной службы Украины, лицеисты и военнослужащие Киевского гарнизона.

Отмечается, что 29 сентября в 2004 году во время выполнения задач в составе украинского миротворческого контингента Миссии ООН по стабилизации в Ираке погиб украинский подполковник Олег Тихонов. А в 2017 году погибли два защитника Украины - старшина Луганского пограничного отряда Сергей Гувир и старший прапорщик Луганского пограничного отряда Дмитрий Деде.

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Память погибших почтили минутой молчания и возложили цветы к Стеле памяти.











