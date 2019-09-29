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29.09.19 19:57

74-й отдельный разведбатальон вернулся в пункт постоянной дислокации после полугода на передовой. ВИДЕО

В поселок Черкасское Днепропетровской области после полугода пребывания на передовых позициях вернулся 74-й отдельный разведывательный батальон.

Об этом говорится в видеосюжете местной телекомпании 9 channel, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Личный состав батальона выполнял боевые задачи в зоне ОТУ "Восток", от Широкино до Верхнеторецкого. К сожалению, за эту ротацию мы потеряли трех военнослужащих и еще шесть - получили ранения", - говорит в видеосюжете Демьян Беличко, командир 74-го ОРБ.

Справка: 74-й отдельный разведывательный батальон (74 ОРБ, в / ч А1035) - часть военной разведки сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Базируется в пгт Черкасское Днепропетровской области. Участник русско-украинской войны, в частности, его представители держали оборону в Донецком аэропорту.

Бойцы 74-го Отдельного разведывательного батальона с самого начала участвуют в антитеррористических операциях на Востоке Украины. Сражались в боях за населенные пункты Иловайск, Марьинка, Авдеевку, Пески, Донецкий аэропорт и другие.

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