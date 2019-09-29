С начала суток враг 11 раз нарушил перемирие на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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Уточняется, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил дважды открывал огонь по позициям ВСУ неподалеку от Новотроицкого (из автоматических гранатометов и стрелкового оружия), дважды - вблизи Павлополя (из автоматического гранатомета и стрелкового оружия), неподалеку от Водяного и вблизи Талаковки (из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстреливал позиции ОС неподалеку от Травневого (из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия), вблизи Луганского (из миномета калибра 120 мм), неподалеку от Новолуганского (из миномета калибра 82 мм, а также автоматического гранатомета и стрелкового оружия) и вблизи Крымского (из вооружения БМП, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия).

"В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с нашей стороны не было", - сообщают в пресс-центре.

Напомним, за минувшие сутки враг 23 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

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