Подписание новой программы сотрудничества с МВФ планируется в декабре, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщили в новом выпуске своего влога "Чашка Премьера".

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"Коллеги из авторитетной мировой организации приехали в Украину для того, чтобы начать с нами переговоры о новой программе на три года. Это - начало переговоров, которые будут продолжаться, как минимум, еще несколько месяцев, до того момента как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа", - заявил Гончарук.

Премьер отметил, что к моменту подписания новой программы будет несколько этапов переговоров.

"Через пару недель наши коллеги, несколько министров ключевых, поедут в США, в офис МВФ для того, чтобы продолжать переговоры. Там мы ожидаем, что будет достигнута предварительная договоренность о составе и структуре новой программы", - сказал Гончарук.

Как сообщалось, миссия МВФ приступила к обсуждению нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании (EFF) для Украины и по итогам двухнедельной работы в Киеве сообщила о планах продолжить дискуссию в ближайшие недели.

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