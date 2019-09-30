Кабмин создал специальную комиссию по расследованию череды смертельных ДТП, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщили в новом выпуске своего влога "Чашка Премьера".

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"У нас много экспертов говорит о том, что война происходит на самом деле на дорогах. Потому что столько людей сколько гибнут там, не гибнут во время войны", - заявил премьер.

Гончарук отметил, что правительство уволило руководителя Укртрансбезопасности.

"Потому что вместо безопасности на дорогах мы получили там коррупцию. Я надеюсь, что новый человек, который возглавит этот орган быстренько наведет там порядок", - подчеркнул Гончарук.

Кроме того, была создана комиссия, которая должна изучить причины ДТП и понять, почему они происходят. Выводы этой комиссии станут основанием для дальнейших действий правительства.

Напомним, 21 сентября на Одесчине девять человек погибли в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком.

23 сентября погибли 9 человек и травмировались 11 в результате столкновения автобуса и грузовика на Житомирщине.

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.

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