Кабмин создал специальную комиссию по расследованию череды смертельных ДТП, - Гончарук. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщили в новом выпуске своего влога "Чашка Премьера".
"У нас много экспертов говорит о том, что война происходит на самом деле на дорогах. Потому что столько людей сколько гибнут там, не гибнут во время войны", - заявил премьер.
Гончарук отметил, что правительство уволило руководителя Укртрансбезопасности.
"Потому что вместо безопасности на дорогах мы получили там коррупцию. Я надеюсь, что новый человек, который возглавит этот орган быстренько наведет там порядок", - подчеркнул Гончарук.
Кроме того, была создана комиссия, которая должна изучить причины ДТП и понять, почему они происходят. Выводы этой комиссии станут основанием для дальнейших действий правительства.
Напомним, 21 сентября на Одесчине девять человек погибли в результате столкновения переполненной маршрутки с грузовиком.
23 сентября погибли 9 человек и травмировались 11 в результате столкновения автобуса и грузовика на Житомирщине.
Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров Украины взять на контроль расследование аварий, а также обязал правительство принять необходимые меры для недопущения повторения подобных случаев.