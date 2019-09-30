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30.09.19 11:18

Мендель нападет? За кого бьется пресс-секретарь Зеленского. ВИДЕО

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель оттолкнула журналиста проекта "Схемы: коррупция в деталях" Сергея Андрушко, который пытался задать вопрос президенту и главе его офиса Андрею Богдану. Позже журналисты Кристофер Миллер и Наталия Шымкив рассказали о том, что они также сталкивались с агрессивным поведением пресс-секретаря президента Украины.

Об этом смотрите в новом видеоблоге Алексея Братущака на канале Цензор.НЕТ.

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Напомним, пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель с помощью физического воздействия воспрепятствовала журналисту Сергею Андрушко задать вопрос Главе государства. Сама Мендель утверждает, что журналист пытался попасть в "личное пространство" президента, что создавало угрозу безопасности главы государства

Позже было опубликовано видео еще одного инцидента, во время которого пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель оттаскивает от главы государства журналиста, пытавшегося задать ему вопрос. Миллер опроверг ее слова о том, что пресс-службы в США работают подобным образом, заявив, что Офис Зеленского часто ведет себя подобным образом с журналистами независимых СМИ, когда те пытаются задать вопросы, которые Офис расценивает как критические по отношении к Зеленскому или его команде. глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко призвал Мендель и Офис президента извиниться за препятствование работе журналистов

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