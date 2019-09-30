"Каждому депутату по кассовому аппарату", - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание Офиса президента. Они требуют от Зеленского ветировать принятые Радой законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования, а также передали свое обращение к Зеленскому в ОП.

Также митингующие держат плакаты со своими требованиями и призывами не усложнять работу малого бизнеса. Некоторые митингующие принесли грабли, как символ того, что власть в отношении к ФОПам прибегает к тем же методам и совершает те же ошибки, что и их предшественники. Митингующие также установили столик и ожидают, что к ним попить кофе придет лично президент.

Митингующие также принесли символическую крышку гроба с надписью "Малый бизнес", а также разбили молотком кассовый аппарат. Кроме того, перед митингующими выступил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. Вместе с тем, его предложение лично передать президенту обращение митингующих, а также аргументы относительно сложившейся ситуации нашли неоднозначный отклик среди активистов и полиции пришлось помочь нардепу покинуть территорию митинга.

"Требуем вето на карательные законы 1053-1 и 1073, ведущие к уничтожению упрощенной системы налогообложения! Мы, предприниматели, являющиеся налогоплательщиками. Мы являемся президентами в своей стране. Мы должны защитить саму Украину! Потому что страна, которую покинут предприниматели, станет лишь территорией", - заявили организаторы митинга.





















































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ