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30.09.19 12:48

"Каждому депутату по кассовому аппарату", - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты пикетируют Офис президента с требованием к Владимиру Зеленскому ветировать законопроекты №1073 и №1053-1 (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг).

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Представители малого бизнеса, ФОПы, вышли с пикетом под здание Офиса президента. Они требуют от Зеленского ветировать принятые Радой законопроекты о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг (№1073 и №1053-1). Активисты озвучили в микрофон свои требования, а также передали свое обращение к Зеленскому в ОП.

Также митингующие держат плакаты со своими требованиями и призывами не усложнять работу малого бизнеса. Некоторые митингующие принесли грабли, как символ того, что власть в отношении к ФОПам прибегает к тем же методам и совершает те же ошибки, что и их предшественники. Митингующие также установили столик и ожидают, что к ним попить кофе придет лично президент.

Митингующие также принесли символическую крышку гроба с надписью "Малый бизнес", а также разбили молотком кассовый аппарат. Кроме того, перед митингующими выступил нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко. Вместе с тем, его предложение лично передать президенту обращение митингующих, а также аргументы относительно сложившейся ситуации нашли неоднозначный отклик среди активистов и полиции пришлось помочь нардепу покинуть территорию митинга.

"Требуем вето на карательные законы 1053-1 и 1073, ведущие к уничтожению упрощенной системы налогообложения! Мы, предприниматели, являющиеся налогоплательщиками. Мы являемся президентами в своей стране. Мы должны защитить саму Украину! Потому что страна, которую покинут  предприниматели, станет лишь территорией", - заявили организаторы митинга.

Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 01
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 02
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 03
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 04
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 05
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 06
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 07
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 08
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 09
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 10
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 11
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 12
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 13
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 14
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 15
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 16
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 17
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 18
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 19
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 20
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 21
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 22
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 23
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 24
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 25
Каждому депутату по кассовому аппарату, - активисты пикетируют ОП с требованием ветировать законы о детенизации расчетов 26

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

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