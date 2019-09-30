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30.09.19 13:04

Состояние железной дороги критическое, в том числе, из-за тотальной коррупции. Мы изучаем качество работы менеджмента "Укрзализныци", - Гончарук. ВИДЕО

Железная дорога в Украине находится в катастрофическом состоянии.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДС".

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"Есть определенные вопросы к инфраструктуре. Что происходит с дорогами, вам объяснять не надо - вы ежедневно по ним ездите. Железная дорога сейчас крайне в плохом состоянии. Она очень изношена. Почти каждый день горит какой-то локомотив. Я не буду сейчас описывать масштабы трагедии, но состояние ее критическое, очень плохое", - заявил премьер-министр.

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"Мы разбираемся детально, что там происходит, но состояние ее (железной дороги. - Ред.) критическое. Это, в том числе, из-за тотальной коррупции, потому что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, отправляют в ручном режиме локомотивы в своих интересах… Мы сейчас внимательно изучаем вопрос качества работы этого менеджмента. В ближайшее время дадим этому соответствующую оценку", - цитирует Гончарука Интерфакс-Украина.

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