"Free Volodymyr Dudka", - на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция в поддержку политзаключенного "украинского диверсанта" Дудки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

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Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты сегодня в центре Киева вышли на акцию в поддержку незаконно осужденного российскими оккупантами украиснкого политзаключенного Владимира Дудки.

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Активисты держали плакаты с фотографией Дудки и надписями "Free Volodymyr Dudka". Также участники акции развернули флаг военно-морских сил Украины и держали в руках бумажные кораблики.

"Сегодня мы собрались на Майдане чтобы символически отметить юбилей, 55 лет, политзаключенному Владимиру Дудке, который был капитаном корабля. Свой день рождения Владимир Дудка встречает на этапе, именно в это время его этапируют в Москву, где будет рассматриваться апелляция на приговор, вынесенный ему и Алексею Бессарабову - это 14 лет лишения свободы по сфабрикованному уголовному делу", - заявила председатель правления Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

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На акции выступила российская журналистка Виктория Ивлева, которая выразила надежду, что Владимир Дудка, как и другие политзаключенные, будет освобожден во время следующего этапа освобождения заложников. Свое выступление она начала и закончила извинениями за зло содеянное режимом Путина: "Простите нас, когда-нибудь, за все мучения. Это и моя вина. Это вина всех нас, что мы построили такую систему".

Также на акции выступил и освобожденный украинский политзаключенный Евгений Панов.



























Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, жители Севастополя Владимир Дудка и Алексей Бессарабов были задержаны ФСБ в оккупированном Крыму в ноябре 2016 года. 4 апреля 2019 года подконтрольный России "Севастопольский городской суд" приговорил их к 14 годам заключения каждого.

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По версии следствия, Дудка и Бессарабов якобы являлись участниками диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Украинская сторона отрицает принадлежность осужденных к силовым структурам страны. Сами обвиняемые свою вину не признают и считают уголовное дело сфабрикованным. В частности, защита так называемых "диверсантов" утверждает, что сим-карты, которые изъяли у них в ходе обыска, исходя из биллинга, ранее использовались возле зданий, принадлежащих ФСБ России.