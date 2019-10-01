Армия не получила 48 новых БТР-4Е из-за покупки "не той" стали, - Bihus.Info. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

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В 2016 году Минобороны заказало у Харьковского конструкторского бюро машиностроения, которое входит в состав государственного оборонного концерна "Укроборонпром", полсотни бронетранспортеров.

Сначала корпуса для БТРов планировали делать из украинского металла - стали марки 71, которая является базовой для БТР-4. Но завод в Лозовой не смог выполнить своих обязательств и поставить готовые корпуса на харьковский завод, отправив лишь 20 недоделанных вместо почти 50 готовых.

Поэтому в декабре 2018 года ХКБМ (Харьковское конструкторское бюро машиностроения. - Ред.) заказало 33 тонны финской стали марки Miilux Protection 500, которую ранее уже использовали для изготовления БТРов. Металл заказали у официального дилера производителя - польской фирмы Texprotect. Сталь прибыла в Украину в марте, но спецподразделение Минобороны, которое контролирует качество производства и ремонта забраковало ее из-за проблем с маркировкой, сопроводительными документами, и главное - из-за химического состава, который не соответствовал украинским требованиям.

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Журналисты отмечают, что химический состав стали должен был обсуждаться с поставщиком в самом начале, но в договоре по финской стали этого пункта не было. Поэтому завод приобрел сталь хоть и качественную, но не ту, которая является оптимальной для изготовления БТР-4Е в утвержденном самими конструкторами виде.

"Но вместо того, чтобы признать и исправить ошибку, руководство завода решило уговорить Минобороны использовать уже купленную партию стали. В частности, настаивал на этом директор ХКБМ Алексей Бабич, который подписывал "неправильный" договор, и который на тот момент уже был отстранен от должности из-за скандала с расследованием о масштабной коррупции в оборонке, поскольку оказался одним из фигурантов. Бабич, несмотря на то, что не имел никаких полномочий на заводе, все же провел совещание, где убеждал работать именно с финской сталью", - говорится в сюжете.

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В результате переговоров конструкторы и военные решили провести новые исследования и "отстрел" как целых кусков купленной стали, так и в дальнейшем сварных швов для того, чтобы решить что делать дальше. Но даже эту проверку до сих пор не завершили.

В Институте Патона разными способами сварили несколько образцов именно этой стали с заниженным содержанием легирующих и проверили швы на прочность, найдя участки с более низкими показателями твердости и пришли к выводу, что такой металл для корпусов БТРа использовать можно лишь при условии дополнительных работ - приваривать вдоль всего шва дополнительную подложку с бронестали.

Таким образом сроки поставки сорваны и Минобороны до сих пор не получило БТРы. За срыв контракта заводу выставили штраф на 82 млн грн. В свою очередь ХКБМ хочет обжаловать штраф в суде и еще судится с Минобороны из-за решения по отбраковке металла.

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