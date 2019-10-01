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01.10.19 14:54

Макрон встретился с украинским режиссером Сенцовым в Страсбурге. ВИДЕО

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с украинским режиссером Олегом Сенцовым в кулуарах осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "UA: Перший", встреча состоялась в кулуарах осенней сессии ПАСЕ.

Макрон и Сенцов общались около получаса, часть встречи была в присутствии журналистов. На обнародованном видео, президент Франции спросил у режиссера, продолжает ли тот писать. Сенцов ответил утвердительно.

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Напомним, ранее брюссельский корреспондент Радио "Свобода" Рикард Йозвяк сообщил, что украинский режиссер Олег Сенцов в октябре лично получит премию "За свободу мысли" имени Сахарова.

12 декабря 2018 года Олег Сенцов, на тот момент незаконно удерживаемый в России политзаключенный, был награжден премией "За свободу мысли" имени Сахарова". На церемонии награждения вместо него выступила сестра Сенцова Наталья Каплан.

7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

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