"Мы найдем причину тебя уволить": госслужащие Минздрава Сухорукова и Литовченко о конфликте с новым руководством. ВИДЕО

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Из-за чего возник конфликт в Министерстве здравоохранения, а также о подробностях смены власти в МОЗ рассказали Оксана Сухорукова - генеральный директор Директората медицинских услуг Минздрава Украины и Ирина Литовченко - генеральный директор Директората стратегического планирования и евроинтеграции МОЗ Украины.

00:46 - Скандал в Минздраве: кто и кому предлагает увольняться

02:45 - "По понятиям" - заместитель главы Минздрава Михаил Загрийчук объясняет, как должно работать министерство

05:10 - "Мы найдем причину тебя уволить" - как Загрийчук убеждал Сухорукову освободиться

06:35 - Почему старая команда не может найти общий язык с новым руководством

07:56 - Позиция министра здравоохранения Зоряны Скалецкой

08:45 - Времена "ранней Богатыревой" в Минздраве

10:00 - Почему аудита работников Минздрава не существует как такового

11:15 - Зачем работникам отмечаться в бумажном списке на входе и на выходе из Минздрава

12:13 - Как работников "выдавливают" из Минздрава

13:20 - "Мы ожидали другого" - о новой команде в Минздраве и реакции премьера

16:21 - "Мы не команда Супрун"

19:04 - Не так легко найти госслужащего того уровня, который может работать в министерстве

20:10 - Приоритеты нового руководства Минздрава

22:30 - Почему не получилось диалога между бывшим и действующим руководителем Минздрава

24:36 - "Чувствуется, что новый министр - зависимый человек"

26:48 - Роль Дмитрия Раимова, советника министра, в скандале с увольнением работников Минздрава

31:40 - Как дальше будет развиваться ситуация в Минздраве

33:44 - Перспективы уголовного преследования руководителей Минздрава

34:10 - "То, что происходит в Минздраве, также происходит и в других государственных органах"

Напомним, 24 сентября работники МЗ обнародовали открытое письмо - обращение к премьер-министру Алексею Гончаруку, в котором заявляют, что в министерстве почти месяц не подписываются важные документы, срываются закупки лекарственных средств и изделий для тяжелобольных украинцев, а также срываются закупки вакцин, остановлена ​​реализация международных проектов технической поддержки, в том числе и по квоте Всемирного банка, заблокированы субвенционные платежи регионам.

Позже он на своей странице в Facebook заявил, что уверен, что глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая найдет пути решения проблемы внутри ведомства.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заверила, что настроена на разрешения конфликта в министерстве. В ведомстве пройдет аудит работы и по его результатам неэффективные сотрудники будут уволены. Вместе с тем, она получила сообщение от СБУ о возможном наличии признаков растраты при покупке скорых на 100 млн грн.